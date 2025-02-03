TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, 2024-2025 sezonunda sahasında izlediği büyük destekle dikkatleri üzerine çekiyor. 18 maçta toplam 414 bin 530 taraftarla profesyonel liglrde en çok seyirciye sahip ikinci takım olan Bursaspor, sadece seyirci sayısı ile değil, sahadaki başarısıyla da öne çıkıyor.

Seyirci rekoru ile zirveye yerleşti

Bursaspor, 3. Lig’de oynadığı 18 maçta ortalama 41 bin 453 taraftar ortalamasıyla zirveye yerleşti. Yeşil-beyazlılar, özellikle ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadıkları maçta 43 bin 160 seyirciyle lig rekoru kırmayı başardı. Bu performans, Bursaspor’un Süper Lig hedefine olan kararlılığını ve taraftarının takıma olan desteğini açıkça ortaya koyuyor.

Rakiplerine fark atıyor

Bursaspor, profesyonel liglerdeki seyirci sıralamasında 414 bin 530 taraftarla Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 467 bin 922 taraftarla birinci olurken, Fenerbahçe 316 bin 434, Beşiktaş ise 291 bin 433 taraftarla sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıradalar.

Futbol performansı ve Goller

Yeşil-beyazlılar, bu 18 maçta rakip fileleri 38 kez havalandırırken, yalnızca 5 gol yedi. Hem güçlü hücum hattı hem de sağlam savunma performansı ile dikkat çeken Bursaspor, yenilmezliğini sürdürerek 3. Lig’deki etkileyici yolculuğuna devam ediyor.