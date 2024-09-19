Bursaspor, uzun yıllardır alt liglerde zor günler geçirmesine rağmen taraftar desteğini arkasına alarak tarihi bir başarıya imza attı. TFF 3. Lig 1. Grup’ta Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlayan yeşil-beyazlı ekip, 41 bin 300 taraftarın desteğiyle sahasında oynadığı karşılaşmayı 3-0’lık net bir skorla kazandı. Bu seyirci sayısı, kulübün tarihine ve Türkiye liglerine rekor olarak geçti.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda gerçekleşen maçtan elde edilen gelir ise dudak uçuklattı. 17 bin 185 kombine satışından yaklaşık 30 milyon TL gelir elde eden Bursaspor, 24 bin 115 biletli seyirci sayesinde de 4 milyon TL kazandı. Ajansspor'a göre, kombine ve bilet gelirleriyle birlikte toplamda 6 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşıldı, bu da birçok Süper Lig takımını geride bırakan bir başarı olarak kaydedildi.

Taraftar desteğiyle Süper Lig’i geride bıraktı

Bursaspor’un 3. Lig’de oynadığı bu maç, sadece kendi ligi değil, aynı zamanda Trendyol 1. Lig ve Süper Lig maçlarındaki taraftar sayısını da geride bıraktı. Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynanan toplam 10 maçta 26 bin 518 seyirci yer alırken, Bursaspor tek maçta bu sayıyı 14 binin üzerinde farkla geçerek büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, Süper Lig’deki Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ise 35 bin 719 taraftarla izlendi ve Bursaspor bu sayıyı da geride bıraktı.

YouTube’da da fark yarattı

Bursaspor’un Tokat Belediye Plevnespor ile oynadığı maç, TFF’nin YouTube kanalında 295 bin izlenme alarak diğer TFF 3. Lig maçlarına büyük fark attı. En yakın rakibi olan Karabük İdman Yurdu – Osmaniye FK maçı ise yalnızca 19 bin izlenme aldı.

Bursastore'dan 3 bin forma satıldı

Maç günü taraftarların Bursastore mağazasına yoğun ilgi göstermesi de kulübe ekstra gelir sağladı. Cumartesi ve pazar günleri 3 bin forma satışı ile Bursaspor’un kasasına yaklaşık 4 milyon TL daha eklendi. Tüm bu gelirlerle birlikte Bursaspor, toplamda 8 milyon TL’lik sıcak para akışı elde etti.