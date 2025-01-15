Büyükçekmece'de Bir Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; müdür yardımcısını S.Ç.'nin odasına gelen B.Y.E. isimli öğrenci devamsızlıklarının silinmesini istedi. İsteği kabul edilmeyen öğrenci daha sonra bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle müdür yardımcısı S.Ç.'nin yanına gelerek boğazından bıçakla yaraladı. Olay sonrası öğrenci okuldan kaçtı.

Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı özel araçla hastaneye götürülürken aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı. Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.