İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Kumburgaz bölgesinde bir sitede polis ekiplerinin düzenlediği operasyon esnasında silah sesleri duyulması, bölge sakinlerinde büyük bir panik yarattı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Olayın detayları

Büyükçekmece Kumburgaz'da bir sitede sabah saatlerinde başlayan polis operasyonu, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlendi. Operasyon sırasında duyulan silah sesleri, çevredeki sakinleri tedirgin etti.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Olayın ardından, sağlık ekipleri ve çok sayıda polis birimi bölgeye yönlendirildi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, durumun kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Sakinler ne dedi?

Bölgedeki bazı sakinler, silah seslerinin ardından panik içerisinde evlerinden çıktıklarını belirtti. "Ne olduğunu anlayamadık, herkes çok korktu. Bir an bir şeyler oluyor sandık," diyen bir vatandaş, yaşananları endişe ile aktardı.

Operasyonun amacı ve beklentiler

Polis ekiplerinin, uyuşturucu ticareti veya benzeri suçlar kapsamında şüphelileri yakalamak için düzenlediği bu operasyonun ne zaman sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. Yetkililerin, operasyonun detaylarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.