Büyükler Tenis Şampiyonası Ted Spor Kulübü'nde Başlıyor

26-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında TED Spor Kulübü’nde düzenlenecek Büyükler Tenis Şampiyonası’nın basın toplantısı gerçekleşti. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un yanı sıra milli tenisçiler Yankı Erel ve Melis Sezer’in katıldığı toplantıda, şampiyonanın önemi ve Türkiye’deki tenis kültürü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

"Tenis, bir yaşam biçimi"

Toplantıda konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis sporunun bir kupadan ibaret olmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Durmuş, "Bu şampiyona, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarışan sporcularımızın hayali. Altyapıdan yetişen sporcularımızın bu büyük turnuvalarda profesyonel sporcularla aynı kortta olmaları önemli bir fırsat. Tenis, sadece bir spor değil, insan hayatını pozitif yönde düzenleyen bir alan. Türkiye’nin köklü kulüplerinde, Anadolu’nun dört bir yanından gelen sporcularla bu turnuvaları gerçekleştirmek, ülkemizin tenisteki ilerlemesinin bir göstergesidir" dedi.

"En iyi olmak için mücadele ediyoruz"

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Yankı Erel, sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvadan çekilmek zorunda kaldığını belirtti. Erel, "En iyi Türk tenisçilerin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor. Bir araya geldiğimizde seviyemizi daha iyi görüyoruz ve bu bizi daha da güçlendiriyor. Bu yıl oynayamıyorum ama mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Turnuvaya gösterilen ilgi bizi motive ediyor"

Türkiye’nin çiftlerde en çok şampiyonluk kazanan tenisçisi Melis Sezer, turnuvaya gösterilen ilginin kendilerini motive ettiğini söyledi. Sezer, "Büyükler Türkiye Şampiyonası, ülkemizde düzenlenen en önemli ulusal turnuva. Bu turnuvaya iyi hazırlandım ve bu yıl teklerde şampiyon olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Finaller canlı yayında

Şampiyonanın tek kadınlar finali 30 Ağustos Cuma günü saat 11.30’da, tek erkekler finali ise 31 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleşecek. Finaller, TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin en iyi tenisçileri bu büyük heyecanı paylaşmak için TED Spor Kulübü kortlarında buluşacak.