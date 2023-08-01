FATİH ÖZKILINÇ-DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 1-2-3 ve 9 nolu şubelerinde örgütlü bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman ve İzenerji işçileri, geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine tam gün iş bırakarak Kültürpark'taki belediye hizmet binası önünde kitlesel basın açıklamasında bulundu.



"HESAPLARA KABUL GÖRMEYEN BİR RAKAM YATIRILDI"



Basın açıklması metnini okuyan Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 1,2,3 ve 9 Nolu Şubeler olarak İZENERJİ-İZELMAN şirketleri bünyesinde örgütlü olduğumuz 18 bin üyemiz ile imzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmemizden Kaynaklı, geriye dönük ödemelerimizin zamanında ödenmemesi üzerine bugün buradayız. Bizler 4 Şubenin Yönetim Kurulları olarak Toplu İş Sözleşmemizde belirtilen sürenin son ödeme tarihine kadar İşveren Yetkilileri ile defalarca görüşme yaptık. Ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik şartları iliklerimize kadar hissettiğimizi her görüşmemizde kendilerine dile getirdik. Maalesef 90 gün içerisinde üyelerimize hiçbir şekilde bir ödeme yapılmamış olup, sadece ve sadece dün gece yarısı üyelerimizin hesabına geriye dönük ödemelerimizden 5 bin tl gibi tarafımızca asla kabul görmeyen bir rakam yatırılmıştır" dedi.



İŞÇİ GERÇEKÇİ ADIMLAR BEKLİYOR



"Ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlarda, enflasyonun biz emekçileri daha da fazla yıprattığı bu dönemde, vaktinde alamadığımız hakedişlerimizin kıymeti ve değeri her geçen gün azalmaktadır" diyen Gül, "Çok iyi biliyoruz ki ekonomik krizi yaratanlar bu ülkeyi yönetenlerdir. İşverenimiz İzmir Büyükşehir Belediyesinin içinde bulunduğu ve iktidar tarafından maruz bırakıldığı ekonomik kıskacında farkındayız. Ancak her ne olursa olsun bu ekonomik krizin faturasını biz emekçilere kesilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. 4 şube Yönetim kurulları olarak İşveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmede 31 Ağustosta ödemelerin tamamını yatırmaya çalışacaklarını, tamamını yatıramadıkları takdirde bir kısmının önümüzdeki süreçte ödeyeceklerini tarafımıza ilettiler. Elbette ki yaşanılan ekonomik sıkıntının farkında olduğumuzu , ancak bizlere belirtilen ödeme takvimi konusunda sağlıklı ve gerçekçi adımlar atılmasını talep ettik" şeklinde konuştu.



TALEPLER CİDDİYE ALINMAZSA

BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, açıklamlarının devamında ise "İşverenle gerçekleştirilen her görüşmeyi tüm şeffaflığıyla yaptığımız basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşıyoruz. Geriye dönük farklarımızın hesaplarımıza zamanında geçmesi hususunda, ilk günden son güne kadar sağduyu ile sabırlı bir şekilde uzlaşı içerisinde yaşandığımı sorunu çözüme kavuşturmak adına elimizden gelenin fazlasını yaptık. Sürecin daha fazla kaosa sürüklenmemesi için 1, 2, 3 ve 9 Nolu şube Yönetim Kurulları olarak diyaloğa açık olduğumuzu buradan yetkililere bildiriyoruz. İzenerji ve İzelman emekçileri olarak 7 gün 24 saat Gece-Gündüz, Sıcak-Soğuk demeden büyük bir özveriyle, en kutsal paye olan Alınterimizi dökerek bu kente hizmet üretiyoruz. Tam da bu sebepten ötürü buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, ödemeler hususunda önceliğin biz alınteri döken emekçiler olduğunu hatırlatıp, geriye dönük ödemelerimizin en kısa sürede hesaplarımıza geçmesi gerektiğini haykırıyoruz. Bu haklı taleplerimiz ciddiye alınmadığı takdirde önümüzdeki günlerde hareketliliği büyüterek sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna buradan bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

