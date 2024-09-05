İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’daki kamu arazisinin özelleştirilmesine yönelik imar planı değişikliğine tepki gösterdi. Belediyenin açtığı dava sürerken, bilirkişi raporu İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı.

İmar planı değişikliğine karşı hukuki mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'daki kamu arazisinin plan değişikliği ile üniversite alanından “ticaret-turizm” ve “park” alanına çevrilmesine ve bu alanın satış listesine alınmasına karşı hukuki mücadele yürütüyor. Temmuz ayında yayımlanan bilirkişi raporu, belediyenin lehine sonuçlanmış olsa da parselasyon işlemleri devam ediyor. Belediyenin açıklamasında, parselasyon planına da itiraz edilerek yeni bir dava açılacağı belirtildi.

Kamu yararı vurgusu ve imar planındaki sorunlar

Belediyenin yaptığı açıklamada, plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu, sosyal ve teknik altyapı hizmetlerini iyileştirmediği gibi kamusal alanların oranını %15’e düşürdüğü belirtildi. Ayrıca, Kıyı Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere aykırı olan bu değişiklikle ilgili detaylı araştırma ve analizlerin de yapılmadığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunun sonuçları

11 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan bilirkişi raporunda, plan değişikliğinin sosyal donatı alanlarında azalma yaratacağı, üniversite veya YÖK’ten görüş alınmadığı, kıyı alanlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılmadığı ve çevre düzeni planına uyulmadığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca arazide bulunan peyzaj unsurları ve 1. derece kaynak koruma alanına ilişkin gerekli araştırmaların yapılmadığı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi davanın peşini bırakmıyor

Bilirkişi raporunun lehlerine sonuçlandığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkeme sürecinin imar planının iptaliyle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, alanın satışa çıkarılmasının telafisi mümkün olmayan kamu zararına yol açacağı uyarısında bulundu.