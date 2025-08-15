İzmir’de tekerlekli paten kursuna ilgi yoğun

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda bu yıl ilk kez başlattığı tekerlekli paten kurslarını sürdürüyor. Zemin yenilenerek yaz döneminde sporseverlerin kullanımına sunulan tesiste, 5 yaş üzeri vatandaşlar paten eğitimi alıyor.

Parke zeminde paten eğitimi başladı

Buz sporları sezonunun sona ermesiyle birlikte parke zemin döşenen salonda, tekerlekli paten eğitimleri cuma hariç hafta içi her gün 14.00-15.00 ve 20.00-21.00 saatlerinde yapılıyor. Eylül sonunda yeniden buz pisti olarak kullanılacak salon, yaz boyunca farklı spor branşlarına hizmet veriyor.

Eğitimlere yoğun katılım sağlanıyor

Kursları yürüten Buz Hokeyi Başantrenörü Mehmet Balkaya, bu yıl zemine parke döşenmesiyle yaz dönemini daha verimli geçirdiklerini ifade etti. Balkaya, “Normalde yaz aylarında buz pistini kapatıyorduk. Bu sene zemine parke döşeyerek tekerlekli paten eğitimine başladık. 5 yaş üzeri herkes kendi ekipmanıyla katılabiliyor. Kurs ücretimiz bin TL ve ayda sekiz ders yapılıyor” dedi.

Tugay’dan tüm spor branşlarına destek

Salonda yalnızca paten değil, basketbol, tenis, hentbol, voleybol ve jimnastik kurslarının da verildiğini belirten Balkaya, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm spor dallarına önemli destek sağlıyor. İzmir, bu anlamda birçok şehre örnek teşkil ediyor. Tekerlekli paten kursları da ilk yılında yoğun talep gördü” şeklinde konuştu.

Veliler ve öğrenciler memnun

Oğlunu kursa getiren Ayşe Bilgin, “Buz pistinin yaz döneminde bu şekilde değerlendirilmesi çok güzel. Oğlumun gelişimini gözlemliyorum. Kurslar hem eğlenceli hem de eğitici. Belediyemize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Karaman ise kızını dijital dünyadan uzaklaştırmak amacıyla kursa yazdırdıklarını belirterek, “Sporla sosyalleşmesini istedik. Hocalar çok ilgili, kızımın gelişiminden memnunuz” dedi.

Kursa katılan öğrencilerden Melis Ece Karaman da, “Kurslar çok eğlenceli geçiyor. Burası tam hayal ettiğim gibi, çok mutluyum” diyerek duygularını paylaştı.

Eylülde buz pistine dönüş yapılacak

Tekerlekli paten eğitimleri, eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Ardından salon yeniden buz pistine dönüştürülecek ve kış sezonu hazırlıkları başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca vatandaşlara kesintisiz spor hizmeti sunmaya devam edecek.