Tatilde deniz kum ve güneşin tadını çıkaran sportmen oyuncu Çağatay Ulusoy, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşmayı da ihmal etmiyor. Denize girip yüzmenin dışında balık tutmaya merak saran başarılı oyuncu avda vurduğu balığı sergiledi. Denizde tuttuğu devasa büyüklükte balığı gururla kucaklayan yakışıklı oyuncu avda yakaladığı balıkla beraber verdiği pozu sosyal medya hesabında hikayesinden paylaştı. Görenleri kıskandıran büyüklükte balıkla fotoğraf karesine yansıyan ünlü oyuncunun keyfi ve avdan aldığı haz yüzüne böyle yansıdı.

Uzun süre televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy "Gaddar" dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Kızıl Goncalar'ın Hande karakterine hayat veren Duygu Sarışın'la uzun süredir ilişki yaşayan Çağatay Ulusoy, bu ilişkinin bitimiyle de gündemde yer almıştı. Geçtiğimiz hafta Bodrum tatilinde magazin basınına yakalanan ünlü oyuncunun yeni ilişkisi merak konusu olmuştu. Çağatay Ulusoy, Bodrum Cennet koyunda bir teknede yeni kız arkadaşıyla gözlerden uzak tatil yapmış; teknede kalan Ulusoy, sabah saatlerinde yeni kız arkadaşını yolcu edip kendisi de bir otele giderek tatiline devam etmişti.