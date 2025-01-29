Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, Kübra dizisinin setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüşlerdi. İki oyuncu, yaklaşık iki aydır birlikte, ancak kamera karşısına ilk kez bir ay önce çıktılar. Havalimanında birlikte görüntülenen çiftin o anki tavırları ise dikkat çekti. Çağatay Ulusoy, kameralar kendilerine yöneldiği an sevgilisi Aslıhan Malbora’yı bırakıp kaçmış, Aslıhan Malbora ise şaşkınlıkla, "Ben de kendisini arıyorum ama" diyerek tepki göstermişti.

İlişkilerinde yeni bir dönem: Instagram’dan takip

Son gelişmede ise Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora’yı Instagram’da takibe aldı. İkilinin ilişkisini sosyal medya üzerinden de göstermeye başlaması, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Ulusoy’un bu adımı, ilişkilerinin bir başka boyuta taşındığını gösteriyor. Ancak, Instagram’dan takip etmek için aylarca beklemesi ise kafaları karıştırdı.