İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle 23-26 Ağustos tarihlerinde Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenen 2. Çağdaş Gençlik İzmir Kampı yeni eğitim dönemi öncesi moral oldu. Gençler birçok eğitici ve eğlendirici aktiviteyle hem öğrendi hem sosyalleşti.

Gençlere eğitim dönemi öncesi kamp dopingi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) iş birliğiyle düzenlenen Çağdaş Gençlik İzmir Kampı bu yıl ikinci kez gençlerin nefes almasını sağladı. Kamp boyunca hem sosyalleşen hem de eğitici aktiviteler ile buluşan gençler, yeni eğitim dönemi öncesi nefes alma imkanı buldu. Kil atölyesinden karaoke gibi oyunlara, yogadan dansa kadar eğlenceli aktivitelere katılan gençler, farklı konu başlıklarında yapılan kişisel gelişim eğitimlerine de katılma şansı buldu.

“Yılın stresinden uzaklaşıyorlar”

ÇYDD İzmir Gençlik Yürütme Kurulu Kolaylaştırıcı Yardımcısı Eren İnan, kampın bu yıl ikinci kez yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan iş birliği içerisinde olduklarını belirterek “Buraya gelen gençler 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri. Burada hem onların sivil toplumla ilgili bilincini geliştirmek hem de kişisel gelişimlerine destek olmak istiyoruz. Kampta bir günleri hem eğlenceyle hem de eğitimle dolu geçiyor. Aynı zamanda da yılın stresinden uzaklaşmış oluyorlar” dedi.

“Burada gayet eğlenceli hissediyorum”

Kampta yer alan öğrencilerden Gür Arkan, etkinlik boyunca güzel vakit geçirdiklerini belirtirken, “Bugün kil etkinliğimiz vardı. Burada gün oldukça eğlenceli geçiyor. Gelişim açısından da güzel eğitimlerimiz var. Hem onlara katılıyoruz hem eğleniyoruz” dedi.

“Eğitici aktiviteler yapıyoruz’’

Kampta yer alan başka bir üniversite öğrencisi Berfin Bozkurt ise “Eğitici aktiviteler yapıyoruz. Bu kampın belediyemizin ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gençleri önemsediğinin bir örneği olduğunu hissediyorum. Mutluyum, gençlere güzel eğlenceli fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

“Yeni arkadaşlar ediniyoruz”

Kampa katılan gençlerden Seda Kaya, “Gayet mutluyum, keyifliyim, arkadaşlarımla beraber vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz, eğitimler alıyoruz. Sosyalleşmek için de çok güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten değerli hissediyorum. Gençler sosyalleşmek istiyor ama ekonomik sebeplerden dolayı zorlanıyor. Bu gibi olanaklar sayesinde yeni arkadaşlar ediniyoruz, birbirimize bir şeyler katabiliyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.