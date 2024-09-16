Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, eğitim ve sağlık alanında kritik sorunlara dikkat çekmek amacıyla iki önemli mektup kaleme aldı. Bu mektuplar, çocuklarımızın geleceği, eğitim sisteminin durumu ve köylerin kalkınması gibi konulara kapsamlı bir çözüm önerisi sunmayı hedefliyor.

İlk mektup, "Nasıl İyileşeceğiz?" başlığıyla yayımlandı. Bu mektupta, parasız, laik ve bilimsel eğitimin önemi vurgulanırken, köy okullarının yeniden açılması, Yatılı Bölge Okulları'nın (YBO) canlandırılması ve köylerde sağlık ocaklarının tekrar işlevsel hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor. Prof. Dr. Yüksel, eğitim ve sağlık alanlarında atılacak bu adımların çocuklarımızın geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor ve köy okullarının kapatılması gibi sorunların acilen çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Prof. Dr. Yüksel, mektubunda şunları da söyledi:

"ÇYDD olarak, ekonomik yetersizlikler nedeniyle okula gidemeyen her çocuğa eğitim bursu sağlıyoruz. Özellikle kız çocuklarının eğitimde kalmasını sağlamak için uğraşıyoruz. Çevrenizde okul çağında olup okula gidemeyen kız çocukları varsa, en yakın ÇYDD şubesine başvurarak burs desteği sağlayabilirsiniz. Kızlarımız evde kalmamalı, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla okulda olmalılar."

Velilere çağrı: Eğitimde laiklik ve sağlık

İkinci mektup ise "Anne ve Babalara Çağrı" başlığını taşıyor. Prof. Dr. Yüksel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dinselleştirilen müfredatlarını eleştirirken, yeni müfredatın çocukları analitik düşünceden uzaklaştıracağını vurguluyor. ÇEDES Projesi gibi laiklik ilkesine aykırı uygulamalara karşı velilerin dilekçe vererek çocuklarını bu projelerden muaf tutmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, ücretsiz ve sağlıklı okul yemeğinin önemine dikkat çekiyor ve MEB'in bu uygulamadan vazgeçmiş olmasının olumsuz etkilerinin giderilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksel, ailelere şu sözlerle sesleniyor:

"Halkın sesi ve gücü çok değerli. Çocuklarınızı 21. yüzyılın gereksinimlerine göre yetiştirmek istiyorsanız, hakkını arayan ve duyarlı anne ve babalar olmalısınız."

ÇYDD İzmir Şubesi'nden destek çağrısı

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur Ertürkan, Prof. Dr. Yüksel’in çağrılarına destek vererek şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın çağrıları, çocukların daha çağdaş ve güvenli bir geleceğe sahip olabilmesi için kararlı hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Eğitimde reform adımları atarak köyden kente kalkınmayı sağlamak ve parasız, laik, bilimsel eğitimin tüm çocuklar tarafından erişilebilir olmasını temin etmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Anne babalar ve tüm halkımızı bu konuda birleşmeye davet ediyoruz."

Ertürkan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"İzmir Şubemiz, her yıl yaklaşık 1200 öğrenciye burs sağlıyor. İzmir genelindeki Çağdaş Etkinlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekliyoruz. Ayrıca ailelere yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Burs projeleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler, 0232-464 33 59 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirler."