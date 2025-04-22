Cagliari ile Fiorentina, 23 Nisan Çarşamba günü Serie A'da karşılaşacak. Maç 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

İtalya Serie A'nın 2025 sezonunda heyecan devam ediyor. Cagliari ile Fiorentina, 23 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için yayın ve saat bilgileri belli oldu.

Cagliari-Fiorentina maçı yayın bilgileri

Cagliari ile Fiorentina arasında oynanacak Serie A mücadelesi, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor.

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19.30 olarak belirlendi.

Cagliari-Fiorentina maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Cagliari ile Fiorentina arasındaki karşılaşma, Cagliari'de bulunan Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak. Maç tarihi 23 Nisan 2025 Çarşamba olarak açıklandı.

Cagliari-Fiorentina maç günü, saati ve kanal bilgileri

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Cagliari - Fiorentina 23 Nisan 2025 Çarşamba 19:30 S Sport Plus (şifreli)