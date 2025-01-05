Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ev tipi çamaşır kurutma makineleri için çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirleyen iki tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Bu tebliğler, söz konusu makinelerin piyasaya arzı ve hizmete sunulmasıyla ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi sağlama şartlarını düzenliyor.

Yeni düzenlemelerle, çamaşır kurutma makinelerinde enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı olarak ölçülecek. Ayrıca, makinelerdeki "eko" program için belirtilen kapasite, pamuklu programlar arasında belirtilen en yüksek kapasitenin altına düşmeyecek şekilde belirlenecek.

Bu ürünler, karekod, ticari marka ve model tanımlayıcısı gibi bilgileri içeren etiketlerle tedarik edilecek. Satıcılar, talep edilmesi durumunda ürün bilgi formunun basılı olarak sunulmasını sağlayacak. Makinelerin görsel reklamlarında ise enerji verimliliği sınıfı ve etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıfının aralığı mutlaka belirtilecek.

Ev ve büro tipi elektronik cihazlarla ilgili düzenleme de yayınlandı

Bunun yanında, "Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğle, ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki enerji tüketimiyle ilgili çevre dostu tasarım gereklilikleri belirlendi.

Bu düzenleme ile cihazların kapalı konumda güç tüketimi 0,5 vatı geçemeyecek şekilde sınırlandırıldı. Ayrıca, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, ürünlerin performanslarını otomatik olarak değiştirecek şekilde tasarlanmış cihazları piyasaya arz edemeyecek.