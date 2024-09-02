Denizli’nin Çameli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Cevizli Mahallesi'nde derelerin taşmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler taşkınlara müdahale etti.

Olayın detayları

Denizli’de dün ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde olumsuz etkiler yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan yağış, özellikle Çameli ilçesinin Cevizli Mahallesi'nde derelerin taşmasına yol açtı. Şiddetli yağışlar sonucunda dere yatakları taşarak çevrede su baskınlarına neden oldu.

Ekipler önlem aldı

Olayın hemen ardından, bölgeye itfaiye ekipleri, belediye personeli ve iş makineleri yönlendirildi. Yoğun çalışmalarla taşkınların etkileri azaltılmaya çalışılırken, ekipler suyun birikimini önlemek ve olası hasarları minimize etmek için gerekli önlemleri aldı.