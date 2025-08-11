Manisa’nın Gördes ilçesinde yatsı namazı esnasında cami mihrap tacının duvardan koparak üzerlerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Kobaklar Mahallesi'ndeki camide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kılan Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, mihrap tacının üst kısmındaki tuğla ve sıva parçalarının koparak üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mevlüt Altungeyik, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İbrahim Kara’nın tedavisi ise devam ediyor.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, cami mihrap kısmındaki hasarın, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilişkisi olup olmadığı titizlikle araştırılıyor. Yetkililer, bölgedeki yapısal hasar ve deprem etkileriyle ilgili kapsamlı incelemeler yürütüyor.