

Denizli Devlet Hastanesi’nde bugün asma tavan çöktü. 2017’de yapılan deprem raporunda bina kolon ve kirişlerinin yüzde 90’ının çürük olduğu belirtilmişti. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, binanın artık hastane olarak kullanılmasının ölüm riski taşıdığını ifade etti.

Deprem riski olmadan yapı zarar gördü

1960’lı yıllarda yapılan hastane binaları kendiliğinden yıkılmaya ve çökmeye başladı. Arpacı, bu durumun deprem olmadan gerçekleşmesinin tehlikenin büyüklüğünü gösterdiğini aktardı. Binada sağlık hizmeti alan ve veren on binlerce kişi bulunduğunu vurguladı.

Yeni hastane yapılması için çağrı yapıldı

Arpacı, Sağlık Bakanı’nın Denizli’ye yeni bir Acil Durum Hastanesi sözü verdiğini belirtti. Bakanlığın bütçe döneminde bu konuda adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinde yeni hastane yapımı için kaynak ayrılıp ayrılmayacağı gündemde.