Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Sahil Camii'nin din görevlisi, kapıya astığı "Bence affeder, gel bir konuş istersen" yazılı afişle büyük ilgi topladı. Halkın dikkatini çeken bu afiş, umutsuzluk içindeki insanlara sakinlik ve huzur önerisi sunuyor. Bu anlamlı çalışmayla, hayatında zorluklar yaşayanlara Allah'ın huzuruna sığınmanın bir umut kapısı olduğu mesajı veriliyor.

Söz konusu afiş, Gemlik halkı tarafından yoğun ilgi gördü. İnsanları manevi olarak desteklemeyi amaçlayan bu girişim, birçok kişinin gönlünde taht kurdu. "Bence affeder, gel bir konuş istersen" mesajı, Allah'ın merhametini hatırlatarak, insanlara yeniden umut aşılamayı hedefliyor.