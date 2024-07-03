Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Can Dizdar’ın Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gerçekleşen ataması, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ataması bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Can Dizdar'ın atandığı duyuruldu.

CAN DİZDAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Can Dizdar, lisansüstü eğitimini Avrupa Koleji'nde tamamladıktan sonra, 2004'te Londra İngiltere Kraliyet Savunma Koleji'nde bir yıl eğitim aldı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Dizdar, yurtdışında Helsinki, Abu Dabi ve Londra büyükelçiliklerinde ve New York'ta Türkiye Daimi Temsilciliği'nde görev yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerinde Siyaset Planlama Daire Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Can Dizdar, Birleşmiş Milletler Sekreteryası Siyasi İşler Bölümü'nde Kıdemli Siyasi Memur olarak da görev almıştır. Orta Doğu Genel Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda bulunan Dizdar, Türkiye'nin Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Büyükelçisi olarak da görev yapmıştır.