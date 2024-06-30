Son dönemin güçlü ses ve yorucularından Can Gox hafta sonu Urla Sahnede sevenlerinin karşısına çıktı. Urla Sahnenin benzersiz atmosferinde düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu.

Can Gox hayranlarının doldurduğu mekanda sahne alan ünlü sanatçı eski ve yeni şarkılardan oluşan repertuvarı ile kendisini dinleyenlere eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Can Gox, "Haydar Haydar", "Unutama Beni", "Yalnızım Ben", "Neredesin Sen", "Drama Köprüsü" ve "Islak Islak" gibi birçok şarkıyı seslendirdi. Gox’un hayranları da şarkılara eşlik ederek sanatçıya sahnede sevgi gösterisinde bulundu. Başarılı sanatçıyı izlemeye gelenler arasında ailesi de vardı. Sahnede hayranlarıyla sohbette eden ünlü sanatçı;

“Çocukluğumdan beri uzun yol otobüs şoförlüğüne merakım vardı. Yollara düşkünlüğümüzdendir belki de bu merak. Şarkı söylemekten başka bir şey düşünmezdim. Şarkıcı olabilmek için çok bekledim. Bu önemliydi benim için ve en büyük hayalimdi. Zaman zaman başka işler yapmama rağmen her zaman hayalimdi ve gerçekleştirmekten sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Sizlerin beğenisi beni daha da üretken ve canlı tutuyor ’’dedi.