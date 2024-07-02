Çanakkale Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayacak stratejik planın hazırlık sürecine başladı. Bu kapsamda 1 Temmuz Pazartesi günü Belediye Meclis Salonu'nda geniş katılımlı bir tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Yeni dönemin hedefleri konuşuldu

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, Belediye Başkan Yardımcıları Emrah Eroğlu ve Özleyiş Çetin, birim müdürleri, strateji geliştirme kurul üyeleri ve müdürlüklerde görevli stratejik planlama ekip üyeleri katıldı. Toplantının amacı, stratejik planlama sürecine dair detaylı bilgi paylaşımı yaparak yeni dönemin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi sürecini başlatmak olarak aktarıldı.

Stratejik işleyiş süreci planlandı

Toplantı kapsamında, stratejik plan hazırlık çalışmaları, dış paydaş toplantıları ve hedeflerin belirlenmesi gibi kritik konularda bilgi paylaşımı yapıldı. Stratejik planlama sürecinin nasıl işleyeceği ve bu süreçte izlenecek adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.