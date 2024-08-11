Çanakkale Bisiklet Platformu, 61. Uluslararası Troia Festivali kapsamında düzenlediği bisiklet turu ile bisikletli ulaşımın önemini vurguladı. Golf Aile Çay Bahçesi’nde başlayan tur, Çanakkale’nin önemli caddeleri ve sokaklarından geçerek İskele’de sona erdi. Bu tur, hem kent sakinleri hem de festival ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bisiklet rotası ve katılım

Tur, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden başlayıp Cumhuriyet Bulvarı, İnönü Caddesi, Plaj Caddesi, Deniz Sokak, Aziziye Caddesi, 100. Yıl Caddesi, Atatürk Caddesi, Troypark Kavşağı, Troya Caddesi, Setboyu Caddesi, Tuğsavul Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi Çanakkale’nin sembolik noktalarından geçti. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen bisiklet tutkunları, bu rotada keyifli anlar yaşadı.

Çanakkale Bisiklet Platformu’nun misyonu

Çanakkale Bisiklet Platformu, kentte bisikletçilerin ortak sesi olmayı ve bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Platform, bisiklet grupları arasındaki iş birliğini güçlendirerek, şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 7 yıldır birçok etkinlik ve tur düzenleyerek bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Bisiklet dostu bir kent yaratma yolunda attıkları adımlar, Çanakkale’nin sürdürülebilir ulaşım politikalarına da destek veriyor.