Çanakkale Valisi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Toraman, bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi'ne ziyarette bulundu. Bu ziyaret, ajansın yürüttüğü projeler ve gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgi edinmek ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ın GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi'ne yaptığı ziyaret, ajansın genel sekreteri Onur Adıyaman ve uzman personelin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı ile başladı. Toplantıda, GMKA'nın mevcut projeleri, yürütülen faaliyetler ve bölgesel kalkınma planları detaylı bir şekilde ele alındı.

Kalkınma ve iş birliği vurgusu

Toplantıda, Vali Toraman, GMKA'nın bölgeye sunduğu katkıların önemini vurgulayarak, kalkınma ajansının gelecekteki projelerde kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti. Toraman, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve yatırım fırsatlarının artırılması amacıyla GMKA'nın katkılarının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İş birliği ve gelecek planları

Vali Toraman'ın ziyareti, bölgedeki yatırımlar ve kalkınma faaliyetleri konusunda kurumlar arası işbirliğini artırma adına olumlu bir adım olarak değerlendirildi. GMKA'nın sağladığı destekler ve bölgesel projeler üzerine yapılan değerlendirmeler, gelecekteki işbirliklerinin güçlendirilmesi için önemli bir temel oluşturdu.