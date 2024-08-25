Yenice İlçesi'nde uzun zamandır beklenen Kapalı Pazaryeri projesi hızla devam ediyor. Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kapalı Pazaryeri inşaat çalışmalarımızda yağmur iniş boruları montajı, altyapı yağmur hattı, zemin kotu tesviye çalışmaları ve çevre perde beton imalatlarında sona gelindi. Yakında saha betonu, çatı kaplama ve otopark alanları çalışmalarına başlayacağız. Sonbahar aylarının sonuna doğru tamamlamayı planlıyoruz. Söz verdik, yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Modern ve kullanışlı bir pazaryeri

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yenice halkı, modern ve kullanışlı bir kapalı pazaryerine kavuşmuş olacak. Bu yeni alan, hem esnafın hem de ilçe halkının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir yapıda tasarlandı. Başkan Acar'ın belirttiği gibi, projenin zamanında tamamlanması için tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor.