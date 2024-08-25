Çanakkale'nin Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Lapseki, Merkez ve Yenice ilçelerinde UEDAŞ tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak. UEDAŞ, kesintinin yaşanacağı tarih ve saatleri duyururken, vatandaşların kesinti sürecinde alması gereken önlemleri de hatırlattı.

Hangi bölgeler etkileniyor

UEDAŞ, Çanakkale’nin çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacağını bildirdi. Kesintiden etkilenecek olan ilçeler arasında Bayramiç, Gelibolu, Merkez ve Yenice yer alıyor. Elektrik kesintisinin, planlı çalışmaların sorunsuz tamamlanabilmesi adına yapıldığı belirtilirken, vatandaşların bu süreci en az sorunla atlatabilmesi için uyarılar yapıldı.

Kesinti öncesi alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi sırasında günlük hayatın aksamaması için bazı önlemler almak büyük önem taşıyor. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler:

Acil Durum Işık Kaynakları Hazırlayın Elektrik kesintisi durumunda el feneri, şarjlı lamba veya mum gibi ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurun. Bu cihazların pillerini düzenli olarak kontrol edin. Elektronik Cihazları Koruyun Hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani voltaj değişimleri, cihazlarınıza zarar verebilir. Ayrıca, voltaj düzenleyici veya UPS kullanmayı düşünebilirsiniz. Yedek Güç Kaynağı ve Şarjlı Cihazlar Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Taşınabilir güç bankaları, kesinti sırasında cihazlarınızı kullanmaya devam etmenizi sağlayacaktır.

Elektrik Kesintisi Sırasında Yapılması Gerekenler Kesinti sırasında güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için şu hususlara dikkat edin:

Buzdolabı ve Dondurucuyu Kapalı Tutun Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Sıcaklık Kontrolü Kış aylarında ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazırlayın. Yaz aylarında ise serinlemek için doğal havalandırmayı artırabilirsiniz. Güvenlik Önlemleri Mum kullanıyorsanız, onları güvenli bir yerde bulundurmak ve yanıcı maddelerden uzak tutmak önemlidir. Elektrik tekrar geldiğinde cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.

Planlı çalışmalar nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri sırasında alınacak bu önlemler, günlük yaşamın aksamamasına ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacaktır. UEDAŞ, planlı çalışmaların belirlenen sürede tamamlanması için vatandaşların anlayışını bekliyor.