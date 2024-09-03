Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Merkez ve Yenice ilçelerinde 3 Eylül 2024 tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. UEDAŞ, enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları nedeniyle vatandaşları geçici elektrik kesintileri konusunda uyardı.

Elektrik kesintisinin nedenleri

UEDAŞ, Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Merkez ve Yenice ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 3 Eylül 2024 tarihinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu çalışmalar, enerji altyapısını modernize etmek, enerji dağıtım hatlarının bakımını gerçekleştirmek ve eskiyen ekipmanları yenilemek amacıyla düzenlenmektedir. Bu tür müdahaleler, uzun vadede daha güvenilir ve kesintisiz bir enerji hizmeti sunulmasını hedeflemektedir.

Kesinti saatleri

UEDAŞ’ın duyurusuna göre, Çanakkale’nin belirli bölgelerinde elektrik kesintileri şu saat aralıklarında gerçekleşecektir:

Ayvacık: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Ezine: 10:00 - 17:00 saatleri arasında

Gelibolu: 09:00 - 17: 00 saatleri arasında

Gökçeada: 11:00 - 14:00 saatleri arasında

Merkez: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Yenice: 09:30 - 17:30 saatleri arasında

Vatandaşların bu saatler arasında planlanan kesintilere hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

Alınması gereken önlemler

Elektrik kesintileri sırasında olası olumsuz etkileri en aza indirmek için vatandaşların şu önlemleri almaları tavsiye edilmektedir:

Elektronik Cihazları Korumak: Bilgisayar, televizyon ve diğer hassas elektronik cihazların fişlerinin prizden çekilmesi, ani voltaj dalgalanmalarından korunmalarına yardımcı olur.

Alternatif Aydınlatma: Kesinti saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır.

Gıda Güvenliği: Buzdolabı ve derin dondurucuların kapakları mümkün olduğunca kapalı tutulmalı, böylece soğuk hava kaybı önlenerek gıdaların bozulması engellenmelidir.

Mobil Cihazların Hazırlığı: Telefon ve tabletlerin şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı, iletişimde kesinti yaşanmaması için bu cihazlar kesinti öncesinde tamamen şarj edilmelidir.

UEDAŞ’tan güncel bilgi

Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ve olası değişikliklere UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, UEDAŞ müşteri hizmetleri de kesinti süresince vatandaşlara destek sağlamak üzere hizmet verecektir.