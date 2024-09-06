UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), 7 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale'nin Biga, Gelibolu ve Merkez ilçelerinde enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlı elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintiler, enerji hatlarının bakım ve modernizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kesintinin kapsamı ve etkilenen bölgeler

UEDAŞ, Çanakkale’nin farklı bölgelerinde planlı elektrik kesintilerinin yapılacağını belirtti. Kesintilerin gerçekleştirileceği ilçeler ve saatler şu şekilde:

Biga: 09:00 17:00 saatleri arasında

Gelibolu: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Merkez: 10:00 - 18:00 saatleri arasında

Vatandaşların bu kesinti saatlerini dikkate alarak işlerini planlamaları ve kesintilerden en az etkilenmeleri için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Kesinti saatlerinde değişiklik olabileceğinden, UEDAŞ’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önem taşıyor.

Enerji altyapı çalışmalarının amacı

UEDAŞ, planlı elektrik kesintilerinin esas amacının Çanakkale bölgesindeki enerji altyapısının modernizasyonu olduğunu vurguluyor. Bu çalışmalar kapsamında eskiyen ekipmanların değiştirilmesi ve hatların yenilenmesi, bölgedeki enerji dağıtımının daha güvenilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak.

Uzun vadede, enerji hizmetlerindeki kaliteyi artırmayı hedefleyen bu modernizasyon çalışmaları, sık yaşanan arızaların ve kesintilerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Elektrik dağıtımında yaşanabilecek olası sorunlar azalırken, bölge halkına daha stabil bir enerji hizmeti sunulacak.

Vatandaşlar için öneriler

Kesintilerden etkilenmemek için UEDAŞ, vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

Elektrikli cihazları koruyun: Kesinti öncesinde elektronik cihazları kapatmak, ani voltaj dalgalanmalarından korunmanıza yardımcı olabilir. Yedek enerji kaynakları: Özellikle uzun sürebilecek kesintilere karşı jeneratör gibi yedek enerji kaynakları kullanmak işlerinizi aksatmamanıza olanak tanır. Kesinti bilgilerini takip edin: UEDAŞ’ın resmi duyurularını takip ederek kesinti saatlerindeki olası değişikliklerden haberdar olun. Planlama yapın: Kesintilerin olacağı saatlere göre günlük işlerinizi önceden planlamak, kesintilerden minimum etkilenmenizi sağlar.

UEDAŞ’ın planlı kesintiler ve çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek isteyenler için resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları düzenli olarak kontrol edilmelidir.