Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 8 Ağustos 2024 tarihinde Çanakkale genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintiler, sabah saatlerinden itibaren gün boyu sürecek ve birçok mahalle ve sokak bu durumdan etkilenecek.

Elektrik kesintisinin detayları

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale genelinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların amacı, elektrik altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmaktır.

Çanakkale merkezinde bulunan bazı mahalleler, planlı elektrik kesintilerinden etkilenecek. Kesinti yapılacak merkez mahalleler şunlardır:

Barbaros Mahallesi

İsmetpaşa Mahallesi

Cevatpaşa Mahallesi

Çanakkale’nin bazı ilçeleri ve beldeleri de bu kesintilerden etkilenecek. Elektrik kesintisi yaşanacak diğer bölgeler ise şu şekildedir:

Kepez Beldesi

Lapseki İlçesi

Ezine İlçesi

Kesintiler sabah saatlerinden başlayarak gün boyu devam edecektir. Her bölgedeki kesinti saatleri farklılık gösterebileceğinden, vatandaşların Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin resmi web sitesi ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir.