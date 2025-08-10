Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda Anafartalar Zaferi’nin 110. yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda protokol üyesi ve yabancı temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Törende şehitler anısına saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi, Türk bayrağı göndere çekildi.

Anafartalar zaferi’nin tarihsel önemi vurgulandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’nin Türk milletinin yekvücut savunma yaptığı kutsal topraklar olduğunu belirtti. Çanakkale’nin Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı olduğunu ifade eden Kaşdemir, Atatürk ve diğer komutanların bu topraklarda büyük mücadele verdiğini anlattı.

Çanakkale valisi zaferin önemine değindi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları’nın dünya harp tarihindeki önemine dikkat çekti. Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda mutlak zafer kazandığı tek cephe olan Çanakkale’deki kritik dönüm noktalarından bahsetti. Anafartalar Muharebeleri’nin zaferdeki rolünü anlattı.

Tören dualar ve imzalarla sona erdi

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Protokol üyeleri şeref defterini imzalayarak töreni tamamladı. Anafartalar Zaferi, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesindeki simgesel değerini korumaya devam ediyor.