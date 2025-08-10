

Dijital dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, e-Devlet üzerinden tapu kilitleme işlemi devreye girdi. Bu sistemle mülk sahipleri, tapularını izinsiz satış, ipotek veya devir işlemlerine karşı güvence altına alabiliyor.

Tapular sahte işlemlere karşı korundu

Dolandırıcıların, kimlik bilgilerini ele geçirerek tapu işlemlerini sahte şekilde gerçekleştirmesi sıkça yaşanıyordu. Yeni uygulamada e-Devlet aracılığıyla "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" konulabiliyor ve tapu sahibinin onayı olmadan işlem yapılamıyor.

Kilit kaldırılana kadar işlem yapılamıyor

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, vatandaşların e-Devlet üzerinden taşınmazlarını kolayca kilitleyebileceğini belirtti. Kilit kaldırılmadığı sürece ne web tapuda, ne noterlerde ne de tapu müdürlüklerinde işlem yapılmıyor.

İkili doğrulama ile güvenlik artırıldı

Yeni sistem, iki aşamalı doğrulama ile çalışıyor. Tapu işlemi yapıldığında vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Böylece bilgisi dışındaki işlemler hemen fark edilebiliyor.

Vatandaşlar uygulamayı kullanmaya teşvik ediliyor

Yaşlı ve e-Devlet kullanımı az olan vatandaşlar için PTT aracılığıyla kimlik doğrulama sistemi ile destek sağlanıyor. Uygulama ile hem vatandaşların hem de tapu müdürlüklerinin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Mülk sahipleri, uygulamanın kişisel bilgileri ve taşınmazları koruma altına aldığını belirtiyor. e-Devlet üzerinden kilitleme işlemi sayesinde dolandırıcılık riski azaldı ve güvenlik arttı.