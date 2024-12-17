Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza detayları

Bugün saat 11.30 sıralarında, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Yenice ilçesi girişinde feci bir kaza yaşandı. Ahmet Özdemir’in kullandığı 17 ZG 272 plakalı otomobil ile 17 FD 826 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Özdemir, Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın şiddeti ve yaralının durumu hakkında yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.