Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, çatıdan düşen 61 yaşındaki işçi Rıza İpek, hayatını kaybetti. Olay, bu öğleden sonra saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Rıza İpek, bir binanın çatısında onarım işlerini yürütürken dengesini kaybederek aşağı düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İpek, daha sonra ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Rıza İpek kurtarılamadı.

Polis soruşturması başlatıldı

Olayın ardından, polis tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.