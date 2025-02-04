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Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar’ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, cinayetin detaylarını aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğünü belirtti.

İddiaya göre, ceset evin içinde bulunurken, kesik baş jandarma ekiplerinin çalışması sonucu çöp kovası nda tespit edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Damar’ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmail Damar’dan üç gündür haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek köydeki evine gitti. Eve girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaşan aile, hemen jandarmaya haber verdi.

Çanakkale 'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Üç gündür haber alınamayan İsmail Damar, köydeki evinde başı kesilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

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