Biga Belediyesi, yaz oyunları etkinlikleri kapsamında çocukların hayal dünyalarını geliştirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla özel bir Masal ve Kukla Günü düzenledi.

Çocuklar için unutulmaz anlar yaşandı

Etkinliğe Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, Masal Anlatıcıları Dilek Şen ve Yeşim Kekeç katıldı. Çocuklar, masal anlatıcılarının büyüleyici hikayelerini dinleyerek hayal güçlerini geliştirdi ve kukla gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Kültürel gelişim için önemli bir adım

Masal ve Kukla Günü, çocukların hayal güçlerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Masalların büyüleyici dünyasında yolculuk yapan çocuklar, interaktif kukla gösterileriyle de keyifli vakit geçirdi. Bu tür etkinliklerin çocukların sanat ve kültürel etkinliklere erişimini artırarak toplumsal gelişime olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Biga Belediyesi'nin, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine yönelik bu tür etkinlikleri sürdürme çabaları takdir topladı. Aileler ve katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, gelecek dönemlerde benzer etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.