ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: aa