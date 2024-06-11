Bunlar da ilginizi çekebilir

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

İlçeye bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.