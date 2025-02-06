Çanakkale'de, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremi nedeniyle hayatını kaybedenler anılmak amacıyla Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) gönüllüleri "Sessiz Sürüş" temalı bisiklet turu düzenledi. Etkinlik, Çanakkale Merkez ilçesindeki Bisikletli Yaşam Parkı'nda (BİYAP) saat 03.40’ta başlayıp, 04.17’de Çanakkale İl AFAD Müdürlüğü önünde yapılan anma töreniyle son buldu.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

ÇABİP gönüllüsü Doğancan Çetin, depremi o an habersiz bir şekilde yaşadıklarını belirterek, depremde yaşanan acıların unutulmayacağını vurguladı. "Bilinçlenmek için elimizden geleni yapacağız" diyen Çetin, Çanakkale'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Farkındalık için her zaman yanındayız

ÇABİP gönüllüsü ve tur rehberi Çağla Başaran, farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, her yıl bu tür anma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti. Başaran, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, anma etkinliklerinin önemine vurgu yaptı.