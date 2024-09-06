Yangın nasıl başladı?

Yeniköy köyünde, Yeniköy Göleti’nin bulunduğu bölgede tarımsal alanda başlayan yangın, hızla büyüyerek ormanlık alana sıçrama tehlikesi oluşturdu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Yangına Bayramiç Orman İşletmesi’ne ait dört arazöz ve Bayramiç Belediyesi’ne ait itfaiye aracı karadan müdahale ederken, havadan da iki helikopter destek verdi. Bir hektarlık alanda etkili olan yangın, alevlerin ormana sıçraması engellenerek kontrol altına alındı.

Son durum

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.