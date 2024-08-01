Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi kapsamında; Bozcaada ilçesine bağ salkım güvesi ve zeytin sineği takibi amacıyla "Dijital Kameralı Zararlı Takip Sistemi" kuruldu. Bayramiç ilçesinde elma iç kurdu, Lapseki ilçesinde şeftalide doğu meyve güvesi ve filiz güvesi, Ezine ilçesinde zeytin sineği ve zeytin güvesi takipleri amacıyla daha önceden kurulmuş bulunan 5 adet uzaktan görüntü alabilen dijital kameralı zararlı takip sistemlerinin sayısı Çanakkale'de 7'ye çıkarıldı.

Zararlı takibi için dijital atılım

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "İlimizde ekonomik yetiştiriciliği yapılan önemli ürünlerden elma, şeftali, zeytin ve bağ alanlarında önem arz eden zararlıların takibi günlük olarak dijital ortamda bu sistemler üzerinden yapılmaktadır. Akıllı Tarım Teknolojileri Uygulamaları kapsamında yıllar itibariyle de kurulu bulunan Tahmin ve Erken Uyarı İstasyon sayıları 2024 yılında ilimizin her ilçesini kapsayacak şekilde olmak üzere sayıları 29'a çıkartılmıştır" dedi.