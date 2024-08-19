Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 190 kök kenevir bitkisi ve bir kilo 58 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon, 15 Ağustos Perşembe sabahı saat 05.00 sıralarında Biga ilçesi Elmalı köyünde yapıldı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 190 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 58 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.