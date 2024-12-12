Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre Saros Körfezi’nde 14.34’te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Çanakkale olan deprem Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilirken paniğe neden oldu.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Ege Denizi/Saros Körfezi olduğunu duyurdu. Rasathane depremin şiddetini 4,6 olarak paylaştı.

Buna göre deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde oldu.

Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görür, depremi “Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir” diye yorumladı.

AFAD’ın verilerine göre saat 15.19’da Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 1,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.