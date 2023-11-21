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İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde babası merhum Sami Ergen'e ait dükkanda çocukluk yıllarında çilingirliğe başlayan 47 yaşındaki Ergen mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.

Ergen, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, mesleği babasından öğrendiğini söyledi.

Biga'da 7 gün 24 saat çilingir hizmeti verdiklerini belirten Ergen, "1952 yılından bu yana babadan gelen aile mesleğini devam ettirmekteyiz." dedi.

"Anahtarcı Sami" olarak tanınan babasının 1993'te vefat ettiğini dile getiren Ergen mesleği birlikte yürüttükleri iki ağabeyinin ise sonraki yıllarda yaşamını yitirdiğini anlattı.

Aile mesleğine tek başına devam ettiğini, tornada ev ve iş yerlerinin yanı sıra yeni model araçların anahtarlarını yaptığını aktaran Ergen, "Günün 24 saati ev kapısı açmaya gidip geliyorum. Araç kapısı açıp kapatıyorum. Kapıda kalanın kapısını açıyorum. Bir anlık dalgınlıkla insanlar kapıyı kapatıyorlar, gidip açıyorum. Günde ortalama 3 araba anahtarı yapıyoruz. Yeni model araç anahtarlarını yapmak 15 dakika ila 1 saat zaman alıyor." diye konuştu.

Ergen, çilingirlikte çırak yetişmediğini, çocuklarına mesleği öğretip devam ettirmelerini istediğini sözlerine ekledi.