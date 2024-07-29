Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi atıcılık branşında temsil eden ve büyük bir başarıya imza atan Ulaş Berkim Tümer'in ailesini ziyaret etti. Bu özel ziyaret, hem Çanakkale için hem de ülkemiz için büyük bir onur kaynağı olan Tümer'in başarısını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında ailenin haklı gururu ve heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Başarıyla dolup taşan bir an

Olimpiyatlara katılma başarısını kutlamak ve bu gururu paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, İl Müdürü Ömer Kalkan, Ulaş Berkim Tümer'in elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı tebriklerini iletti ve desteklerini ifade etti. Tümer'in başarısı, Çanakkale'nin ve Türkiye'nin spor tarihinde önemli bir yer edindi.