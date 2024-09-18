Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık davasında Bahar ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargı süreci devam ediyor. İddianamede, Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, ablası Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Müştekiler dinleniyor

Davanın son duruşmasında, müştekilerin ifadeleri alındı. Tutuksuz yargılanan Nihal Candan, duruşmaya katılarak kameraların karşısına geçti. Bu aşamada, davanın detayları da bir kez daha gözler önüne serildi.

İddianamede suçlamalar netleşiyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki ve 1 müşteki şüpheli yer alıyor. İddianamede, Gülnihal Çiçek’in tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca, dolandırıcılık şebekesinin liderliğini yapan Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun, ucuza araç satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı ifade ediliyor. Bahar ve Nihal Candan'ın da suç örgütünün hiyerarşik yapısında yer aldığı kaydedildi.

Cezalar ve diğer sanıklar

Bahar Candan’ın suç örgütüne üye olma suçundan 2 yıldan 4 yıla, dolandırıcılık suçundan ise toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Nihal Candan için ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 20 sanık için de çeşitli hapis cezası talepleri bulunuyor.