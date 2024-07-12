İSTANBUL (AA) - CANiK'in ve bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinin ABD'de inşası tamamlanan yeni fabrikası, Vaşington'da düzenlenen toplantıda savunma sanayisinde işbirliği örneği olarak gösterildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, ateşli silah üreticisi CANiK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi programı paralelinde düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBR) tarafından organize edilen toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uzun yıllar ABD'nin NATO görevlerini icra eden General Tod Wolters da yer aldı.

- En üst seviyeden temsil edildi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla, başkanlığın en üst seviyeden temsil edildiği toplantı, ATBR Yönetim Kurulu Üyesi Gregory Bloom moderatörlüğünde ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin önderliğinde gerçekleştirildi.

CANiK ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleşen bu önemli toplantı, ABD ve Türkiye arasında savunma sanayisinin yeni işbirlikleri ile daha da geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Toplantıya katılan iki ülkenin önde gelen sanayi temsilcileri, gelecek dönemde yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu.

Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, CANiK'in ABD'de inşası tamamlanan yeni fabrikası da iş birliği örneği olarak gösterildi.

- "Türkiye-ABD ilişkileri yeni bir döneme girdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, iki ülkenin savunma sanayisinde var olan ilişkilerinde son dönemde atılan adımlarla yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Bu kapsamda iki ülke kurumları ve şirketlerinin birlikte çeşitli projeler hayata geçirdiğini vurgulayan Aral, CANiK'in ABD'de bir üretim tesisi kurmak için bir süredir yürüttüğü çalışmaları tamamladığını aktardı.

Aral, "ABD'deki yatırım, Samsun Yurt Savunma Grup şirketleri bünyesinde üretilen ve ABD'de üretimi olmayan orta kalibre silahların teknoloji transferi ve ABD ordusuna satışı için hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde stratejik işbirliklerinin ve teknoloji transferlerinin önemine dikkati çeken Aral, "CANiK olarak bu doğrultuda çeşitli ülkelerde çalışmalar yapıyoruz. ABD ile bunlara yeni bir halka ekledik. Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'de yürüteceğimiz faaliyetlerle, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.