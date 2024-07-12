​​​​​ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki dönem başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Yeniden başlatılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizması'nın genişletilerek devam etmesini, her iki tarafın menfaatine olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılmasını, vize serbestisi konusunda somut ilerlemeler kaydedilmesini umut ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Macaristan Maliye Bakanlığı arasında Budapeşte'de düzenlenen törenle mutabakat zaptı imzalandı.

Zapta, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Macaristan Maliye Bakanı Mihaly Varga imza attı.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, imzalanan mutabakat zaptıyla ekonomik ve finansal işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu mutabakat zaptı, çok taraflı kuruluşlarda işbirliği, kamu mali yönetimi ve vergi politikaları gibi pek çok alanda tecrübe paylaşımını hedefliyor. Ayrıca, küresel ekonominin önündeki risk ve fırsatları da birlikte değerlendirme imkanını sağlayacak." dedi.

Bu zabıtla, iki ülke liderlerinin vizyonunu yansıtan geliştirilmiş stratejik ortaklığa katkı sağlayan somut bir adım attıklarını vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları üzerinde de Macaristan ile çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığını devraldığını anımsatarak, bu süreçte Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme kaydetmeyi ümit ettiklerini söyledi.

- "Türkiye-AB ilişkilerinde 4 temel önceliğimiz bulunuyor"

Macaristan'a, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasına katkı sunan yapıcı ve teşvik edici yaklaşımı için teşekkür eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Dönem başkanlığı için belirlediğiniz öncelikler, Avrupa'yı dünyada daha güçlü konumlandıracak önemli başlıklardır. Rekabet, tarım ve savunma sanayi politikaları ile demografi ve genişleme politikasındaki perspektifinizi paylaşıyoruz. Özellikle genişleme politikasında baz aldığınız temel ilkeleri doğru buluyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde önümüzdeki dönem için 4 temel önceliğimiz bulunuyor. Yeniden başlatılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizması'nın genişletilerek devam etmesini, her iki tarafın menfaatine olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılmasını, vize serbestisi konusunda somut ilerlemeler kaydedilmesini umut ediyoruz. Son olarak Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'deki faaliyetlerine tüm sektörlerde yeniden başlamasını önemli buluyoruz. Macaristan Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyorum."

Şimşek, Macaristan'ın Türk Yatırım Fonuna üye olma konusundaki güçlü isteğini desteklediklerini belirterek, "Macaristan'ın Türk cumhuriyetleriyle güçlü bağları var. Bu üyelik eminim bu bağları daha da güçlendirecektir. 27 Temmuz'da resmen gerçekleşecek olan üyeliğiniz, Macaristan ve Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirecektir." dedi.