Cardiff City'de beklenen son gerçekleşti. Galler ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Erol Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Erol Bulut, geçtiğimiz yıl takımın başına geçmiş ve 58 karşılaşmada görev almıştı. Cardiff City geçtiğimiz sezonu Championship'te 12. sırada tamamladı.

Son 35 yılın en kötüsü

Cardiff City yönetimi başarılı teknik adamın görevine son vermeyi düşünüyor. Ligde oynanan altı maçta sadece bir puan toplanması Cardiff City'nin son 35 yıldaki en kötü performansı oldu. İngiltere Lig Kupası'nda Bristol Rovers'ı eleyerek ikinci tura yükselen Cardiff City, bu turda Southampton'a kaybedip elendi.