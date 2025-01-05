Real Madrid, İspanya Kral Kupası’nda Deportiva Minera ile karşı karşıya gelirken, teknik direktör Carlo Ancelotti’den Arda Güler’in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Ancelotti, genç oyuncu hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

İspanya Kral Kupası'nda 6 Ocak’ta Deportiva Minera ile karşılaşacak olan Real Madrid, bu maçta rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, kupa mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, genellikle az süre alan oyuncularına şans vereceğini belirtti. Ancelotti’nin açıklamaları, Arda Güler’i yakından takip eden futbolseverler için de büyük önem taşıyor.

Ancelotti, Arda Güler’in maçta forma giyip giymeyeceği konusunda net bir açıklama yapmazken, "Deportiva Minera karşısında bu sezon fazla oynamayan oyunculara süre vereceğim" dedi.

Arda Güler, Real Madrid’deki ilk sezonunda zaman zaman dikkat çeken performanslar sergilese de, geçen maçlarda daha az süre almıştı.

Kalede değişiklik

Lunin Oynayacak Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois’in dinlenmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Ancelotti, kalede Andriy Lunin’e şans vereceğini duyurdu. Andriy Lunin, Courtois'in alternatifi olarak bu sezonun başından itibaren daha az süre bulmuştu, ancak bu maç onun için büyük bir fırsat olacak.

Penaltı atışlarında kim sıra alacak?

Maç öncesinde Arda Güler’in penaltı atışlarıyla ilgili de sorulara cevap veren Ancelotti, "Buna her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir. Bakalım nasıl hissedeceğim" şeklinde konuştu.

Maçın detayları

Deportiva Minera - Real Madrid karşılaşması 6 Ocak 2025 tarihinde TSİ 21.00'de başlayacak. Maç, Türkiye’de Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İspanya Kral Kupası'nın son 23 turundaki bu önemli mücadelede Real Madrid, galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.