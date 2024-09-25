Tenis dünyasının genç yıldızı Carlos Alcaraz, Laver Kupası'nda Amerikan rakibi Ben Shelton'ı mağlup ettikten sonra BBC'ye verdiği röportajda, tenis oyuncularının yoğun programlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti. Uzun süredir futbolcuların da maç programlarının yoğunluğu hakkındaki şikayetleri gündemdeyken, Alcaraz, benzer sorunların tenis dünyasında da yaşandığını belirtti.

Alcaraz, programın sporcular üzerindeki fiziksel ve mental yükünü şu sözlerle özetledi: "Muhtemelen bizi bir şekilde öldürecekler. Şu anda birçok iyi oyuncu bu sakatlıklar yüzünden birçok turnuvayı kaçırıyor." Genç yıldız, sıkışık turnuva takviminin oyuncuların sakatlanma riskini artırdığını vurguladı.

Yoğun program motivasyonu etkiliyor

Motivasyonun önemine de değinen Alcaraz, yoğun programın motivasyonu olumsuz etkilediğini itiraf etti. "Bazen bir turnuvaya gitmek istemezsiniz. Yalan söylemeyeceğim, ben de birkaç kez böyle hissettim. Ancak kortta gülümseyip eğlendiğimde en iyi tenisi oynuyorum. Motivasyonu sürdürmenin en iyi yolu bu," diyerek, sporcuların mental dayanıklılığının ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Son dönemde futbolcular da yoğun maç takvimlerinden şikayet ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatlarıyla uluslararası müsabaka sayıları arttı. Bu da futbolcuların bir sezonda 70'ten fazla maça çıkmasına neden olabiliyor. Tenis ve futbol gibi büyük spor dallarındaki oyuncuların artan yükleri, sakatlık risklerini gündeme getirirken, spor dünyasında daha dengeli takvimler için talepler artıyor.