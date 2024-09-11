İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan bir fabrikada bu sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Yangının başladığı saatlerde, bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve personeli, yangını kontrol altına almak amacıyla fabrikaya sevk edildi.