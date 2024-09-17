Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltma ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlama amacıyla Ortaca-Dalyan yolunda Cayrokopter ile havadan denetim gerçekleştirdi. Denetim, ‘Algılanan Yakalanma Hissini’ artırarak trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Havadan denetimle artan güvenlik

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, trafik kazalarına karşı etkin bir önlem almak amacıyla havadan trafik denetimi yaptı. Cayrokopter ile yapılan denetim, sürücülerin trafik kurallarına uyma oranını artırmak ve olası kaza risklerini en aza indirmek için gerçekleştirildi.

125 araç kontrol edildi

Denetim sırasında 125 araç kontrol edildi. Havadan yapılan denetimlerin, sürücüler üzerinde ‘Algılanan Yakalanma Hissi’ oluşturarak, kurallara uyma motivasyonunu artırması hedefleniyor.

Ceza ve trafikten men işlemleri

Denetim sonucunda 11 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı. Toplamda 10 bin 038 TL trafik cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi. Bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla yapılacağı ve trafik güvenliğini artırma amacı güdüleceği belirtildi.